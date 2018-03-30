زيدان يرغب في البقاء مدربا لريال مدريد

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري المحلي "رغبتي هي في الاستمرار"، واضاف "هنا، الامور تتعلق بالنتائج. لم يتغير الامر ولن يتغير، انها متطلبات النادي وانا قبلت بذلك عندما استلمت منصبي".

واضاف "انا في منصبي منذ 18 شهرا، لقد سارت الامور بسرعة هائلة".

وتابع "أدرك جيدا كيف تسير الامور. انا اقوم بما أحب بكل طاقتي وإذا كان السؤال +هل تود البقاء+، فالجواب هو +نعم اريد الاستمرار+".

وكان ريال مدريد جدد عقد زيدان حتى عام 2020 في كانون الثاني/يناير الماضي في وقت كان فريقه يعاني محليا ويتخلف بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة وخرج من مسابقة الكأس.

وفعليا، لم يتبق امام ريال مدريد سوى احراز لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الثالثة تواليا لكي ينقذ موسمه، علما بان امتحانا صعبا ينتظره في الدور ربع النهائي ضد يوفنتوس الايطالي وصيفه الموسم الماضي في المسابقة القارية.

ونجح زيدان في موسمين ونصف حتى الان في احراز 8 القاب من أصل 11 ممكنة بينها دوري ابطال اوروبا عامي 2016 و2017 والدوري الاسباني عام 2017.