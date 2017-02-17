زيدان يؤكد عودة بايل أمام إسبانيول بعد غياب طويل

وقال زيدان إنّ بايل أصبح بالفعل مع الفريق، وسيدخل قائمة اللاعبين غداً كما أنه يدرس الدفع به لعدة دقائق.

وأكد: "يريد بايل أن يصبح معنا ونحن سعداء أن تكون صفوف الفريق شبه مكتملة".

وغاب بايل عن صفوف ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول غداً السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث أصيب أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وأصيب بايل بإصابة مؤلمة في كاحل قدمه الأيمن يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية بعدها بأسبوع، وتم تشخيص حالته بأنه سيغيب لثلاثة أشهر.

وقال زيدان قبل شفاء أحد أفضل مهاجميه: "بايل لاعب مهم، نعلم نوعيته، وسرعته عندما يكون في مركزه والمشاكل التي يمكن أن يسبّبها للمنافس".

ولم يُشِر زيدان إلى ما إذا كان سيدفع ببايل منذ بداية اللقاء أو سيجعله يشارك في عدد من الدقائق الأخيرة للمباراة، مختتماً حديثه: "بايل سعيد للغاية بالعودة للفريق، ليكون معنا وليلعب مجدداً وهذا هو المهم".