زيدان: "لن نصطف كحرس الشرف لبرشلونة !"

وقال زيدان "لن نصطف كحرس الشرف لهم"، في إشارة إلى تقليد متبع منذ وقت طويل في إسبانيا، يقوم على تكريم الفريق الذي يحرز لقبا معينا، من خلال وقوف لاعبي الفريق المنافس له في المباراة التي تلي تتويجه، كحرس الشرف البروتوكولي في انتظار مرور لاعبي الفريق المتوج.

وأضاف المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي "هذا قراري، لا شيء أكثر من ذلك. لا أفهم كل هذه المسألة بشأن +حرس الشرف+. لن نقوم بها، وفي أي حال، نحن لا زلنا بعيدين جدا عن نهاية الموسم".

وكان هذا التقليد المعروف في إسبانيا بـ "باسييو"، قد طرح بداية بعد تتويج ريال بلقب كأس العالم للأندية في نهاية العام الماضي، وخوضه بعد ذلك مباراة على أرضه ضد برشلونة الذي فاز بنتيجة 3-صفر.

وطالب النجم البرتغالي لريال كريستيانو رونالدو في حينها لاعبي برشلونة بالوقوف احتراما لزملائه، لكن النادي الكاتالوني امتنع عن ذلك.

وأعاد زيدان السبت التذكير بذلك، قائلا إن برشلونة "هو الذي كسر" التقليد.

وقبل خوضه مباراته في المرحلة الحادية والثلاثين السبت ضد ليغانيس، يتصدر برشلونة الدوري بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبفارق 13 نقطة عن ريال حامل اللقب الذي يلتقي الأحد أتليتكو في "دربي" العاصمة.

ويقام "الكلاسيكو" الثاني في الدوري هذا الموسم في السادس من أيار/مايو على ملعب كامب نو في برشلونة.