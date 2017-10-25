زيدان قبل لقاء جيرونا: لا نركز في الأجواء السياسية

وقال زيدان إن فريقه سيحل ضيفاً على جيرونا "لخوض مباراة كرة قدم فقط" في إشارة إلى ابتعاده والفريق عن الأجواء السياسية التي قد تصطبغ بها المباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد وسط إجراءات أمنية مكثفة خشية أي استقبال عدائي من قبل جماهير جيرونا تجاه لاعبي الريال في ظل التأييد الهائل من جيرونا لمطالب استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل هذه المواجهة: "سنخوض مباراة كرة قدم. سنحظى بالتأمين كالمعتاد. نفكر فقط في الاستعداد للمباراة كالمعتاد ولا نفكر فيما يمكن أن يحدث. إنها مباراة في كرة القدم".

وخلال الأيام القليلة الماضية، بعث جوسيب غوارديولا مدرب برشلونة الإسباني السابق والمدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنكليزي بالعديد من الرسائل السياسية التي توضح تأييده لعملية استقلال إقليم كتالونيا.

ولدى سؤال زيدان عن هذه الرسائل، تجنب المدرب الفرنسي الحديث بهذا الشأن قائلاً: "لا يمكنني التعليق على ما يقوله غوارديولا أو أي شخص، ما أريده هنا هو التحدث عن كرة القدم".