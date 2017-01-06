زيدان سيتعامل بسياسة جديدة مع رونالدو

وغاب حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016، عن المباراتين الأخيرتين لفريقه، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3-2) في الدوري، والأربعاء ضد إشبيلية (3-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس.

وأكد زيدان هذا الأسبوع أنّ رونالدو سيعود إلى التشكيلة مع معاودة ريال مباريات الدوري ضد غرناطة السبت على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، حيث سيسعى النادي الملكي إلى الاحتفاظ بالصدارة التي يتربع عليها بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة، وله أيضاً مباراة مؤجلة.

وفي ظلّ الجدول المزدحم للنادي الملكي الذي قد يخوض 20 مباراة في ثلاث مسابقات في أقل من ثلاثة أشهر، كشف زيدان أنّه مضطر لإراحة رونالدو، داعياً إياه لتقبل فكرة الجلوس على مقاعد الاحتياط.

وقال زيدان: "كريستيانو لاعب ذكي جداً، فكرتي هي أني أريد لكريستيانو أن يكون في وضع جيد (بدنياً) على امتداد الموسم، أن تخوض 20 مباراة في غضون 70 يوماً، فأنت في حاجة أحياناً لبعض الراحة".

وشدّد على أنّ رونالدو لا يعاني مشكلة بدنية: "وهو يريد اللعب دائماً".

وأقرّ زيدان الذي احتفل الأربعاء بمضي عام على توليه مسؤولياته في ريال، بأنّه كان يتمنى لو اهتم بالوضع البدني للنجم البرتغالي بشكل أفضل خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

وعانى رونالدو مشاكل عضلية في نيسان/أبريل أبعدته عن مباريات مهمة أبرزها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.