ريال يريح رونالدو وفاران وراموس استعدادا لبايرن

وقطع ريال، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، شوطا هاما نحو النهائي بفوزه ذهابا خارج ملعبه على بايرن ميونيخ الألماني 2-1، مبقيا على آماله بانقاذ الموسم بعدما تنازل عن لقب الدوري المحلي وخرج مبكرا من مسابقة كأس اسبانيا.

واستدعى زيدان 18 لاعبا فقط لمباراة السبت ضد الجار المدريدي المتواضع ليغانيس، وغاب عن التشكيلة ايضا ايسكو وداني كارفاخال وناتشو للإصابة.

وضمن ريال مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يحتل حاليا المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن ريال بيتيس الخامس، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه اتلتيكو، وسيكون بحاجة الى نقطة من مباراة الأحد ضد ديبورتيفو لا كورونيا من أجل حسم اللقب.

وقد يتوج النادي الكاتالوني بطلا قبل مباراته المسائية في ملعب لا كورونيا، وذلك في حال انتهاء مباراة بعد الظهر بين اتلتيكو ومضيفه ديبورتيفو الافيس بالتعادل أو خسارة نادي العاصمة.