ريال مدريد ينظر بعين الاهتمام لموهبة دورتموند

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي يرى أن اللاعب الألماني الشاب (21 عاماً) يعد صفقة مستقبلية ناجحة بالنسبة له.

وأشارت "AS" إلى أن ريال مدريد يتابع تألق فيغل منذ فترة، وبات أحد أهم أولويات النادي في أجندة تعاقداته الجديدة، حيث يعتبره مسؤولو ريال مدريد أحد لاعبي وسط الميدان الواعدين في الملاعب الأوروبية.

ويدرك ريال مدريد أنه ليس النادي الوحيد، الذي يسعى خلف فيغل، حيث ذكرت "AS" يوم الأربعاء الماضي أن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي يسعيان أيضاً للحصول على خدمات اللاعب، الذي يشبه الإسباني بوسكيتس في أسلوب لعبه.

ومن المنتظر أن يجتهد النادي الكتالوني ونظيره الإنكليزي في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الألماني في صيف العام الجاري، ولكن المشكلة تكمن في أن فيغل مدد لتوه تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى عام 2021.

وتفضل إدارة ريال مدريد إتمام صفقة ضم فيجل في صيف 2018 وليس الصيف القادم، حيث أنها ستسعى إلى تدعيم مركز لاعب خط الوسط المدافع، الذي لا يشغله حالياً سوى البرازيلي كاسميرو، باستعادة ماركوس يورينتي، الذي تنتهي إعارته لنادي ألافيس في 30 حزيران/يونيو المقبل.