ريال مدريد يقترب من تمديد عقد زيدان لغاية 2020

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد في طريقه لتمديد تعاقده مع زين الدين زيدان لغاية عام 2020.

وقالت الصحيفة ان فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ينتظر من زيدان -الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس- التوقيع على العقد الجديد الذي يستمر لغاية 30 يونيو/حزيران عام 2020.

ترتيب الدوري الإسباني

ونجح زيدان في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي لمواجهة يوفنتوس، كما أنه يملك فرصة كبيرة لقيادة الفريق إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني برصيد 84 بفارق الأهداف خلف برشلونة.

الجدير بالذكر أن عقد زيدان الحالي ينتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2018.

وحقق زيدان العام الماضي مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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