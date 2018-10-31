ريال مدريد يفتقد مارسيلو بسبب الإصابة

وترك مارسيلو الملعب في نهاية مواجهة الغريم برشلونة الأحد الماضي في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، والتي خسرها فريقه بنتيجة كاسحة 1-5.

وذكر النادي في بيان أن مارسيلو "تعرض لإصابة عضلية بفخذه الأيمن" من دون أن يوضح مدة غيابه.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن اللاعب الدولي سيغيب نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

وسيفتقد الفريق الملكي بالتالي لاعبه خلال مواجهة مليلية الأربعاء في مسابقة الكأس، وبلد الوليد السبت في الدوري، وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى رحلة سلتا فيغو في الدوري بعد عشرة أيام.

وانضم مارسيلو إلى لائحة المصابين في ريال والتي تضم داني كارباخال، خيسوس فاييخو، الدومينيكاني ماريانو دياز والفرنسي رافاييل فاران، ليعاني بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة من غياب أبرز لاعبيه المدافعين.

وكان ريال قد أقال الإثنين مدربه جولن لوبيتيغي بعد سلسلة من النتائج السيئة وحل بدلاً منه بشكل مؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري.