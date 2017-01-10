ريال مدريد يعير أوديغارد إلى هيرنيفن

وينتظر أن يجرى الإعلان عن الاتفاق وتقديم اللاعب رسمياً في مقر النادي الهولندي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان أوديغارد قد انضم إلى ريال مدريد وسط ضجة إعلامية كبيرة في كانون الثاني/يناير 2015، لكنه لم يحقق النجاح المأمول بفريق الصف الثاني تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

وبعد تولي زيدان تدريب الفريق الأول للريال، ظل أوديغارد بالفريق الثاني لكنه سينتقل الآن للعب في الدوري الهولندي الممتاز بعقد إعارة يستمر حتى حزيران/يونيو 2018.

وسجل أوديغارد أول مشاركة له في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد في المباراة التي انتهت بالفوز على خيتافي 7-3 في نهاية موسم 2014 - 2015 لكنه أخفق في إثبات نفسه بالفريق.

ويحتل هيرنيفن حالياً المركز الرابع بالدوري الهولندي برصيد 29 نقطة.