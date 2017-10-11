ريال مدريد يعلن إصابة حارسه نافاس

وأوضح النادي الملكي في بيان أن الحارس الأساسي نافاس (30 عاماً) "يشكو من وزمة في الحالب الرئيسي لقدمه اليمنى"، مشيراً إلى أنه "يراقب تطور حالته".

ويبدو أن نافاس لن يستطيع اللعب في المباراة ضد خيتافي الأحد في الدوري المحلي.

وتعرض نافاس للإصابة في المباراة التي تعادلت فيها كوستاريكا مع هندوارس 1-1 الأحد ضمن تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وحجزت بعد هذا التعادل بطاقتها إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وعاد نافاس الاثنين إلى مدريد وتدرب الثلاثاء في منشآت النادي قبل أن يخضع الأربعاء لفحوص طبية أظهرت إصابته بوذمة في الحالب.

