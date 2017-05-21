دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
Reuters

ريال مدريد يضرب موعداً مع أنصاره في ساحة ثيبيليس

من قبل

ينتظر عشاق ريال مدريد وصول لاعبي الفريق للاحتفال بلقب الدوري الإسباني الـ 33 في ساحة ثيبيليس بقلب العاصمة الإسبانية.

اعتادت جماهير ريال مدريد على التجمع في الساحة الشهيرة للاحتفال مع نجوم الفريق بالألقاب، ومن المنتظر أن تعيش الساحة الواقعة في قلب العاصمة الإسبانية ليلة خالدة أخرى في تاريخ النادي العريق.

يقوم قائد الفريق أو أحد اللاعبين بوضع اللقب بجانب التمثال الشهير وتوشيحه بشعار النادي أمام الآلاف من جماهير النادي العاشقة للأبيض الملكي.

في عام 1895 قرّر رئيس بلدية مدريد أن تكون هذه الساحة مكاناً يتجمع به الاسبان ومسرحاً لاحتفالاتهم بكل انتصاراتهم.

ثيبيليس هي رمز الخصوبة في الحضارة اليونانية ورمز احتفالات النادي الملكي في الكرة الاسبانية.
السابق ريال مدريد وأهم ملامح الموسم ا
اقرأ
ريال مدريد وأهم ملامح الموسم المثالي
التالي الدوري الإسباني- إيسكو: لقب ال
اقرأ
الدوري الإسباني- إيسكو: لقب الليغا له مذاق خاص