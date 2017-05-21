ريال مدريد يضرب موعداً مع أنصاره في ساحة ثيبيليس

اعتادت جماهير ريال مدريد على التجمع في الساحة الشهيرة للاحتفال مع نجوم الفريق بالألقاب، ومن المنتظر أن تعيش الساحة الواقعة في قلب العاصمة الإسبانية ليلة خالدة أخرى في تاريخ النادي العريق.

يقوم قائد الفريق أو أحد اللاعبين بوضع اللقب بجانب التمثال الشهير وتوشيحه بشعار النادي أمام الآلاف من جماهير النادي العاشقة للأبيض الملكي.

في عام 1895 قرّر رئيس بلدية مدريد أن تكون هذه الساحة مكاناً يتجمع به الاسبان ومسرحاً لاحتفالاتهم بكل انتصاراتهم.

ثيبيليس هي رمز الخصوبة في الحضارة اليونانية ورمز احتفالات النادي الملكي في الكرة الاسبانية.