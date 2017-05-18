ريال مدريد يسير بثبات نحو تجريد برشلونة من لقب الليغا

يحلم ريال مدريد بالعودة مع نقطة التعادل من أرض ملقا الأحد للتتويج بلقبه الثالث والثلاثين والأول منذ عام 2012 في الدوري الاسباني، فيما ينتظر غريمه ومطارده برشلونة خدمة من الفريق الأندلسي للحفاظ على لقبه مرة ثالثة على التوالي.

ويحل ريال المتصدر (90 نقطة) ضيفاً على ملقا الحادي عشر الأحد في المرحلة 38 الأخيرة، فيما يستقبل برشلونة الثاني (87 نقطة) على ملعبه "كامب نو" أيبار الثامن.

وستكفي نقطة التعادل ريال لضمان لقب الليغا، فيما يتعين على برشلونة، بطل الدوري 24 مرة، التغلب على أيبار وانتظار مفاجأة تتمثل بفوز ملقا على ريال، كي يتعادل مع الأخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ويسير ريال بخطى ثابتة نحو تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري أبطال أوروبا) وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958 (سيلتقي يوفنتوس الإيطالي في نهائي المسابقة القارية في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف)، إذ حقق خمسة انتصارات على التوالي آخرها الأربعاء على مضيفه سلتا فيغو 4-1 في مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فيبحث بدوره عن ثنائية أخرى، إذ بلغ نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي ألافيس في النهائي في 27 أيار/مايو الحالي.

وستكون مباراة ريال على ملعب "لا روساليدا" نقطة الارتكاز في المرحلة، حيث يقود المضيف ميتشل لاعب ريال السابق.

وحمل لاعب الوسط ميتشل ألوان ريال بين 1982 و1996 وأحرز معه لقب الدوري بين 1986 و1990 وفي 1995 بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) في 1985 و1986.

وانتقدت وسائل الإعلام الكتالونية ميتشل على خلفية ما قاله لراديو "أوندا سيرو" عندما سئل عن إمكانية تكرار سيناريو ما حصل خلال موسم 1997-1998 الذي شهد فوز تينيريفي بإشراف نجم ريال السابق الأرجنتيني خورخي فالدانو على النادي الملكي 4-3 ما ساهم بتتويج برشلونة باللقب.

وأجاب ميتشل على هذا السؤال قائلاً: "أنا مدريدي أكثر من فالدانو"، وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل الاعلام الكتالونية تلميحاً لإمكانية خسارة ملقا عمداً أمام ريال. لكن ميتشل تدارك الموقف لاحقاً وقال: "ريال مدريد فريقي لكن ملقا فريقي أيضاً. يجب أن احترم روح التنافس وأن أسعى دائماً إلى الفوز".

على الطرف المقابل، رفض الفرنسي زين الدين زيدان الاحتفال باللقب بعد الفوز على سلتا فيغو الاربعاء.

وقال زيدان الذي يأمل أيضاً في أن يكون أول مدرب في حقبة دوري أبطال أوروبا يحرز اللقب موسمين على التوالي: "يبقى لنا مباراة واحدة. يجب أن نتابع ما نقوم به راهناً. لم نفز بعد في الليغا".

ويعول ريال مدريد الذي عزز ضد سلتا فيغو رقمه القياسي في البطولات الأوروبية الكبرى بوصوله إلى الشباك للمباراة الـ63 على التوالي، على هدّافه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدفين في مرمى فيغو والذي رفع رصيده إلى 24 هدفاً في الليغا.

وقال رونالدو الذي أصبح أفضل هداف في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (367 هدفاً) متخطياً الإنكليزي جيمي غريفز: "سنذهب إلى هناك للفوز في المباراة. نحن ريال مدريد، نحن الأفضل ونريد أن نكون الأبطال".

واعترض لاعبو فيغو على قرارات الحكم، خصوصاً بسبب الطرد المجحف لمهاجمهم ياغو أسباس قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء، بدلاً من احتساب ركلة جزاء لفيغو عندما كان ريال يتقدم 2-صفر.

ويبدو أن صراع هداف الدوري قد حسم لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إذ يتصدر الترتيب مع 35 هدفاً.

ويتقدم ميسي، هداف الدوري "بيتشيتشي" ثلاث مرات في 2010 و2012 و2013، بفارق كبير على زميله الأوروغوياني لويس سواريز (28 هدفاً).

معركة بين بلباو وسوسييداد

فضلاً عن معركة اللقب بين ريال وبرشلونة، ضمن أتلتيكو مدريد (75 نقطة) حجز البطاقة الثالثة المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو يستقبل في المباراة الأخيرة التي ستقام على ملعب "فيثنتي كالديرون" قبل هدمه، أتلتيك بلباو السادس (63 نقطة) الذي يخوض معركة شرسة للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويتعادل بلباو بالنقاط مع جاره الباسكي ريال سوسييداد السابع والذي يحل الأحد على سلتا فيغو الثالث عشر، فيما يتخلف بفارق نقطة عن فياريال الخامس والذي يحل على فالنسيا الثاني عشر الأحد.

ويتقدم أتلتيك بلباو على ريال سوسييداد في المواجهات المباشرة بحال تعادلهما بالنقاط.

ويتأهل الخامس مباشرة إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والسادس إلى الدور التمهيدي الثالث. وبحال فوز برشلونة على ألافيس في نهائي الكأس، سيتحول مقعد الدور التمهيدي الثالث إلى صاحب المركز السابع في الدوري، أما بحال تتويج ألافيس فسيتأهل الأخير إلى الدوري الأوروبي.

وبعد ضمانه المركز الرابع المؤهل إلى الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا، يستقبل إشبيلية (69 نقطة) أوساسونا وصيف القاع والهابط إلى الدرجة الثانية الأحد.

وقد هبطت إلى الدرجة الثانية الاندية الثلاثة متذيلة الترتيب سبورتينغ خيخون (30 نقطة) وأوساسونا (22) وغرناطة (20).

ويلعب الجمعة غرناطة مع إسبانيول، والسبت سبورتينغ خيخون مع ريال بيتيس، ديبورتيفو لاكورونيا مع لاس بالماس، ليغانيس مع ألافيس، والأحد أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو.