ريال مدريد يخوض مبارياته على ملعب غريمه أتلتيكو!

و ذكر موقع ديفينسا سنترال أن معقل النادي الملكي سانتياغو برنابيو سيخضع للتحديث، ومن المتوقع أن يوقع رئيسا الناديين فلورنتينو بيريث وإينريكي سيريثو اتفاقاً بشأن استقبال ريال مدريد لمنافسيه على ملعب أتلتيكو الجديد.

وسيكون هذا الموسم الأخير لأتلتيكو مدريد في ملعبه الحالي "فيسنتي كالديرون" بعد قرب نهاية الأشغال في الملعب الجديد.