ريال مدريد يختتم موسمه في الدوري بتعادل مع فياريال

وتقدم ريال 2-0 عبر الويلزي غاريث بايل 11 والبرتغالي كريستيانو رونالدو 32، لكن فريق الغواصات الصفراء عادل في الثاني عبر الكولومبي روجير مارتينيز 71 وصامويل كاستييخو 85.

وأنهى ريال مدريد موسمه في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، مقابل61 نقطة لفياريال في المركز الخامس.

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يهز فيها بايل الشباك في الدوري معادلاً أفضل سلسلة تهديفية في مشواره مع النادي الملكي بعد اذار/مارس 2016.

ورفع بايل رصيده إلى 16 هدفاً في الليغا هذا الموسم.

وأضاف رونالدو الذي ظهر باداء جيد رغم عودته للتو من اصابة كان تعرض لها في مباراة الكلاسيكو امام برشلونة قبل اسبوعين، الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الدولي البرازيلي مارسيلو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 26 هدفاً منفرداً بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم برشلونة الدولي الأوروغوياني لويس سواريز.

كما هو الهدف الـ 13 في 15 مباراة لرونالدو ضد فياريال.

وأنهى كل من ليغانيس وسلتا فيغو موسمه بفوز معنوي على حيث تغلب الأول على ضيفه ريال بيتيس 3-2، والثاني على ضيفه ليفانتي 4-2.

في المباراة الأولى، اقتنص ليغانيس فوزاً ثميناً من ضيفه ريال بيتيس على الرغم من لعبه بعشرة افراد منذ الدقيقة 24 اثر طرد مدافعه دييغو ريكو لتلقيه الانذار الثاني.

وتقدم ريال بيتيس في الدقيقة 20 عبر مهاجمه الدولي الكوستاريكي جويل كامبل، ورد ليغانيس بالتعادل بعد 4 دقائق عبر اليوناني ديميتريوس سيوفاس (28).

ومنح خوسيه نارانخو التقدم لليغانيس للمرة الأولى في المباراة عندما سجل له الهدف الثاني في الدقيقة 64، لكن البارغوياني انتونيو سانابريا ادرك التعادل (76) قبل أن يخطف الدولي المغربي نور الدين أمرابط هدف الفوز لاصحاب الارض بعد 3 دقائق.

وفي الثانية، كان ليفانتي البادىء بالتسجيل عبر روبن روشينا (12)، ورد سلتا فيغو برباعية تناوب عليها الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (29 و63) وياغو أسباس (41 و47)، قبل ان يسجل خوسيه لويس موراليس الهدف الثاني للضيوف (74).

ورفع أسباس رصيده الى 22 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين مقابل 17 هدفا لغوميز السابع.

وحقق إشبيلية فوزاً صعباً على ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف وحيد سجله الدولي الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة 28.

وعاد خيتافي بفوز غال من أرض مضيفه ملقة صاحب المركز الأخير بهدف وحيد سجله الفرنسي لويك ريمي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وخسر لاس بالماس أمام ضيفه جيرونا بهدف للأرجنتيني جوناثان كاييري (14 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للأوروغوياني كريستيان ستوياني (5 و42) الذي رفع رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم.