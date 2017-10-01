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ريال سوسييداد يفلت من الخسارة ويواصل نزيف النقاط

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واصل ريال سوسييداد نزيف النقاط بتعادله أمام ضيفه ريال بيتيس 4-4 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، في مباراة تأخر فيها ثلاث مرات قبل أن يعادل في اللحظات الأخيرة.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها سوسييداد في تحقيق الفوز، مكتفياً بنقطة واحدة حققها اليوم وذلك بعد انطلاقة قوية حقق خلالها 3 انتصارات متتالية.

وأفلت ريال سوسييداد من الخسارة كونه تخلف 3 مرات قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 85، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما واصل ريال بيتيس نتائجه الجيدة وكسب نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 13 نقطة وانفرد بالمركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام فالنسيا الذي يستضيف أتلتيك بلباو لاحقاً.

وكان بيتيس البادئ بالتسجيل عبر هدافه الدولي الباراغوياني أنطونيو سانابريا (6) رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، فلحق بمهاجمي فالنسيا وسلتا فيغو، الإيطالي سيموني زازا والأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز على التوالي، إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين.

ورد ريال سوسييداد بهدفين للبرازيلي ويليان جوزيه (13) وميغل أويارزابال (26). إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى دقيقتين، إذ أدرك المدافع الدولي المغربي زهير فضال التعادل (28) ثم منح المخضرم خواكين سانشيز (36 عاماً) التقدم للضيوف (46).

وأدرك تشابي برييتو التعادل لريال سوسييداد (57)، ثم تقدم ريال بيتيس مجدداً عبر سيرخيو ليون (84)، قبل أن ينقذ دييغو يورنتي أصحاب الأرض من الخسارة (85).

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