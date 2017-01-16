ريال سوسييداد يستعيد توازنه على حساب ملقا

ودخل سوسييداد إلى اللقاء وهو يأمل أن ينسى لاعبوه الهزيمة القاسية في المرحلة السابقة على أرضهم ضد إشبيلية برباعية نظيفة.

وقد نجح في تحقيق مبتغاه بفضل هدفين من اينيغو مارتينيز (50) وخوان ميغيل خمينيز (62)، محققاً فوزه العاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما ملقا فاستقر في المركز 13 برصيد 21 نقطة.