ريال سوسييداد يتجنب الهزيمة بين جماهيره

وبدا الفريق الباسكي في طريقه لتلقي الهزيمة بعدما تخلف أمام ضيفه الكاتالوني منذ الدقيقة 9 بهدف سجله البرازيلي ليوناردو بابتيستاو وحتى الدقيقة 69 قبل أن يمنحه اسيير إيارامندي التعادل ثم طرد في الوقت بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما أصبح رصيد منافسه الكاتالوني 10 نقاط في المركز الثالث عشر.



وفي مباراة ثانية، حقق جيرونا فوزه الأول في دوري الأضواء خارج قواعده وجاء على حساب ديبورتيفو لا كورونيا بهدفين لأداي (25 من ركلة جزاء) وكريستيان بورتوغيس (71)، مقابل هدف للوكاس مارتينيز (51 من ركلة جزاء).



ورفع النادي الكاتالوني بفوزه الثاني في الدرجة الأولى رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لا كورونيا عند 8 نقاط.