ريال ثابت في القمة ونزهة ألافيس لم تأت بالجديد

فعلى ملعبه سانتياغو برنابيو، حقق النادي الملكي فوزاً مستحقاً على ألافيس، هو الرابع له على التوالي منذ تعادله غير المتوقع في المرحلة الخامسة والعشرين على ملعبه مع سبورتينغ خيخون 3-3.

ولم يفز ألافيس على ريال إلا مرة في آخر 14 مباراة بينهما، وكانت بنتيجة 1-صفر على ملعب النادي الملكي في موسم 1999-2000، في مقابل تعادلين و11 خسارة آخرها هذا الموسم 1-4.

وبدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المباراة في غياب القائد وقلب الدفاع سيرخيو راموس فحمل الشارة البرتغالي بيبي، كما اضطر لإخراج المدافع الفرنسي فاران المصاب وإشراك دانيال كارفاخال (11)، فيما ضم خط الهجوم الثلاثي المثالي المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل.

وكانت هذه المباراة الأولى لفاران منذ تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر في 22 شباط/فبراير الماضي، إلا أنه سرعان ما أشار للجهاز الفني بعدم قدرته على مواصلة اللعب.

ومارس الفريق الملكي ضغطاً متواصلاً طوال مطلع الشوط الأول دون أن يتمكن من هز الشباك، إلى أن تمكن بنزيمة من افتتاح التسجيل بعدما تبادل الكرة مرتين مع كارفاخال وأنهاها بيسراه في المرمى (31)، مسجلاً الهدف العاشر له في الدوري هذا الموسم.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فوّت بايل فرصة ثمينة لزيادة الغلة إثر تمريرة عرضية عند نقطة الجزاء من البرازيلي دانيلو تابعها زاحفة فمرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً لرونالدو بداعي التسلل (54)، وسط تحسن في أداء الضيوف الذين ردوا برأسية خطرة للمهاجم البرازيلي ديفرسون (57).

وحاول زيدان تنشيط خط الوسط فاخرج الكرواتي لوكا مودريتش وادخل مواطنه ماتيو كوفاسيتش (65)، لكنّ الكفة بقيت لمصلحة الضيوف الذي أقلقوا راحة الحارس كيكو كاسيا دون نجاعة.

وترك بنزيمة مكانه للوكاس فاسكيز في الدقائق العشر الأخيرة، والتي تخللها إصابة بايل القائم الأيمن في الدقيقة 83. إلا أنّ ريال تمكن من تعزيز تقدمه بعد دقيقتين بعدما مرّر الألماني طوني كروس كرة في منتصف الملعب إلى رونالدو الذي وضعها أمام إيسكو داخل المنطقة، فأنهاها الأخير في سقف الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 88، ومن ركلة حرة بعيدة نفذها بايل من العارضة، إلا أنّ إيسكو تابعها برأسه مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.

ورفع ريال الذي لديه مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو، رصيده إلى 68 نقطة وتقدم بفارق 5 نقاط مؤقتاً على غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يحل في وقت لاحق ضيفاً على غرناطة قبل الأخير.



تعادل سلبي لإشبيلية

على ملعب رامون سانشيس بيثخوان، فشل إشبيلية في استعادة المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل سلبياً مع ضيفه سبورتينغ خيخون.

ولم يتمكن إشبيلية من استغلال أي من الفرص العديدة التي أتيحت له في الشوط الأول. واستمر الحال على المنوال نفسه في الشوط الثاني، مع سيطرة صاحب الأرض بنسبة كبيرة على المجريات، فيما سنحت لسبورتينغ خيخون المهدد بالهبوط فرص قليلة للتسجيل.

وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها إشبيلية بالفوز. وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1.

ورفع التعادل رصيد إشبيلية إلى 58 نقطة، وبقي متخلفاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز السبت على مضيفه ملقا 2-صفر.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو مع لاس بالماس.