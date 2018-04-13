

ويدين النادي الأندلسي بفوزه السادس عشر هذا الموسم إلى لورين مورون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، رافعاً رصيد فريقه إلى 52 نقطة في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن فياريال السادس و6 عن جاره إشبيلية السابع قبل المواجهة المرتقبة بين الأخيرين السبت على ملعب الأخير.

ويأمل بيتيس المحافظة على مركزه بعد المراحل الست الأخيرة من أجل المشاركة في مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، لكن حظوظه بخوض دوري الأبطال شبه معدومة بسبب الفارق الكبير الذي يفصله عن ريال مدريد الرابع الذي يتقدم عليه بفارق 12 نقطة قبل مباراته الأحد مع مضيفه ملقة.

