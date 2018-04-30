ريال بيتيس يعزز مركزه الخامس

وكان ملقا، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية قبل أن يلحق به لاس بالماس وديبورتيفو لا كورونيا، البادئ بالتسجيل عبر المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 20.

وأدرك ريال بيتيس التعادل بعد 4 دقائق بواسطة الدنماركي الألباني الأصل رضا دورميسي (23) قبل أن يسجل فابيان رويز هدف الفوز في الدقيقة 72.

وعاد ريال بيتيس إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بتعادل مع أتلتيكو مدريد والذي جاء بعد 6 انتصارات متتالية.

وعزّز ريال بيتيس موقعه في المركز الخامس برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد ملقا عند 20 نقطة.