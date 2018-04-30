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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريال بيتيس يعزز مركزه الخامس

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اقترب ريال بيتيس من ضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بتغلبه على ضيفه ملقا صاحب المركز الأخير 2-1 الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

Reuters

وكان ملقا، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية قبل أن يلحق به لاس بالماس وديبورتيفو لا كورونيا، البادئ بالتسجيل عبر المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 20.

وأدرك ريال بيتيس التعادل بعد 4 دقائق بواسطة الدنماركي الألباني الأصل رضا دورميسي (23) قبل أن يسجل فابيان رويز هدف الفوز في الدقيقة 72.

وعاد ريال بيتيس إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بتعادل مع أتلتيكو مدريد والذي جاء بعد 6 انتصارات متتالية.

وعزّز ريال بيتيس موقعه في المركز الخامس برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد ملقا عند 20 نقطة.

ريال بيتيس ملقا
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