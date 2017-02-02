رونالدينيو يعود إلى برشلونة سفيراً

وعرف رونالدينيو (36 عاماً) أفضل أيامه الكروية في صفوف برشلونة حيث توّج في الأعوام الخمسة التي أمضاها معه بين 2003 و2008 بألقاب الدوري الإسباني مرتين والكأس السوبر الإسبانية مرتين أيضاً ومسابقة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وأحرز الدولي البرازيلي السابق لقب أفضل لاعب في العالم مرتين خلال أيامه في "كامب نو" والكرة الذهبية مرة واحدة قبل أن يترك النادي الكاتالوني في 2008 للإلتحاق بميلان الإيطالي حيث توّج عام 2011 بلقب الدوري المحلي.

وعاد لاعب غريميو وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى بلاده عام 2011 حيث دافع عن ألوان فلامينغو وأتلتيكو مينيرو ثم حل في المكسيك للعب مع كويريتارو خلال موسم 2014-2015، قبل العودة مجدداً إلى البرازيل حيث لعب مع فلوميننسي الذي انتهى عقده معه في أيلول/سبتمبر 2015، وهو لم يلعب من حينها.

وكشف برشلونة الذي خاض معه رونالدينيو 198 مباراة وسجّل له 91 هدفاً، في بيان أنّ "النجم البرازيلي سيصبح سفيراً وممثلاً للنادي في العديد من الأحداث خلال الأعوام العشرة المقبلة".

وسيكون رونالدينيو أيضاً ضمن فريق أساطير برشلونة وسيخوض معه مباريات استعراضية في مختلف أنحاء العالم.