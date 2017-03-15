رونالدو يوصي بالتعاقد مع موهبة بورتو

وكشف رونالدو لصحيفة "آبولا" البرتغالية أنه سيتحدث إلى رئيس النادي الملكي فلورنتيو بيريز من أجل حثه على ضم مهاجم بورتو أندريا سيلفا لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل في حال قرر الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل عن البيرنابيو بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب سيلفا (21 عاماً) مع بورتو في مركز الهجوم، واستطاع تحقيق 15 هدفاً وقام بخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها هذا الموسم بالدوري البرتغالي.

وتقدر قيمة المهاجم الدولي البرتغالي، الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا عام 2018، بنحو 60 مليون يورو.