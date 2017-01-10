رونالدو ينتقد "حملات إعلامية" ضده

وقدم رونالدو موسما استثنائياً في 2016، فقاد ناديه إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ومنتخب بلاده لأول لقب في كأس أوروبا.

وهيمن النجم البرتغالي على الجوائز الفردية كذلك، بنيله الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي، والتي تسلمها في الحفل السنوي الاثنين في زوريخ.

إلا أن رونالدو كان من أبرز الأسماء في "فوتبول ليكس"، وهو الاسم الذي عرفت به سلسلة وثائق كشفتها مجموعة من الصحف الأوروبية، وتتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في كرة القدم، شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

وتطرق اللاعب (31 عاما) إلى هذه الاتهامات الثلاثاء، في تصريحات إلى إذاعة "كوبي" الاسبانية.

وقال "كان ثمة شكوك كبيرة، حملات كثيرة ضدي، من داخل عالم كرة القدم وخارجه"، مضيفاً "كانوا يريدون إيذائي من كل الجهات، والحقيقة أن الأفضل كان الأفضل، ألا وهو أنا، وأنا سعيد جداً".

أضاف "أرادوا أن أشعر بالسوء، إلا إنني كررت (من لا يخفي شيئاً، لا يخشى شيئاً). وكما دائماً، أخرست بعض الأصوات مجدداً".

وتعهدت سلطات الضرائب الإسبانية التدقيق في الوثائق التي نشرتها الصحف الأوروبية، والتي شملت إضافة إلى رونالدو، لاعبين آخرين حاليين أو سابقين في إسبانيا، كمهاجم برشلونة البرازيلي نيمار، ولاعب وسط ريال مدريد السابق الألماني مسعود أوزيل.

ونفى رونالدو مراراً قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

وأعرب المهاجم الذي يحمل لقب الأفضل في العالم أربع مرات، عن إيمانه بأن الأمور ستسير لصالحه.

وقال "الأمر مزعج، لقد ساعدت العديد من الأشخاص، وقمت بالكثير من الأمور الجيدة، إلا أن الناس يريدون التصويب عليك للتغطية على الأمور السيئة التي يقوم بها الآخرون".

أضاف "الأمر أزعجني ولا يزال يزعجني، إلا أن العدالة تحقق دائماً في نهاية المطاف، وعلينا الانتظار لنرى ماذا سيحصل".