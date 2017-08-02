رونالدو يجيب منتقديه بهذه الكلمات

وقال رونالدو: " الكثير من الناس يزعجهم سطوعي فالحشرات لا تهاجم سوى الأضواء اللامعة ".

وجاءت تصريحات رونالدو (32 عاماً) عقب خضوعه أمس الاثنين لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة في أمام القضاء الإسباني، وذلك في محكمة بضواحي العاصمة مدريد.

وكان متوقعاً أن يرد رونالدو على أسئلة الصحفيين الذين انتظروا لساعات خارج المحكمة، لكنه التزم الصمت وخرج من باب خلفي وأصدر بعدها بياناً نشرته وكالة "جستيفيوت" التي تمثله.

وذكر رونالدو في البيان: "سلطات الضرائب الإسبانية تعرف كل التفاصيل عن دخلي، لأننا قدمنا لها هذه التفاصيل. لم نخف شيئاً على الإطلاق ولم تكن هناك نية للتهرب الضريبي."

ويواجه رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات، تهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 7ر14 مليون يورو (3ر17 مليون دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014 من خلال تحويل إيرادات بيع حقوق صورته إلى شبكة من الشركات خارج أسبانيا.

وجاء في البيان: "عندما وقعت العقد مع ريال مدريد (قادمًا من مانشستر يونايتد الإنكليزي)، لم أشكل هيكلاً (من الشركات) لإدارة حقوق الصورة الخاصة بي.. وإنما واصلت العمل بنفس الآلية التي كنت أعمل من خلالها خلال الفترة التي قضيتها في إنكلترا. والتي أوصاني بها المحامون في 2004 عندما كنت لاعبًا بمانشستر يونايتد، وذلك قبل فترة طويلة من بداية التفكير في اللعب بإسبانيا."

وأضاف: "ذلك الهيكل الإداري كان طبيعيًا بالنسبة لإنكلترا، وقد أقرت سلطات الضرائب الإنكليزية بأنها قانونية ومشروعة".

ومن المفترض أن تتخذ القاضية مونيكا غوميز قرارها بشأن ما إذا كانت التحقيقات ستحال إلى المحاكمة.

وأضاف رونالدو في بيانه: "إنها لحظة يجب أن ندع فيها القضاء يؤدي عمله"، أنا أثق في القضاء وأنتظر حسم القرار بشأن هذه القضية".