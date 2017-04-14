رونالدو وبنزيمة وبيل خارج قائمة ريال مدريد أمام سبورتينغ خيخون

وأعلن ريال مدريد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر الإنترنت عن القائمة المتوجهة للقاء سبورتينغ خيخون والتي شهدت غياب رونالدو وبنزيمة إضافة إلى بيل.

ويواجه ريال مدريد مضيفه خيخون السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو يتصدر الليغا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه برشلونة، علماً أنّ فريق العاصمة يملك مباراة أقل.

وكان غياب بيل مؤكداً بسبب الإصابة وفقاً لما صرّح به الفرنسي زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الجمعة، لكن استبعاد رونالدو يأتي ضمن حسابات امتلاك النجم البرتغالي لأربعة إنذارات صفراء والخوف من تلقيه إنذاراً جديداً يبعده عن الكلاسيكو أمام برشلونة الأسبوع المقبل.

ويعدّ استبعاد بنزيمة مفاجئاً للكثيرين، لكن زيدان بدأ يفكر جدياً في منح فرص أكبر لألفارو موراتا الذي أثبت نفسه خلال المباريات التي حصل بها على فرص للعب سواء كبديل أو كأساسي.

وينضم BBC إلى قائمة الغائبين السابقة التي تضم كلّ من الفرنسي رافاييل فاران والبرتغالي بيبي وكارفاخال، بالإضافة إلى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الذي خرج من خيارات زيدان أيضاً.

وانتصر ريال مدريد على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2-1 وتنتظره مواجهتين كبيرتين أمام ضيفه بايرن الثلاثاء المقبل، ثم أمام برشلونة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.