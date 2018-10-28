رونالدو عن الكلاسيكو: أحترم برشلونة كثيراً ولكن...

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في بث مباشر

ومع أنّ غياب رونالدو بسبب انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب عن الكلاسيو قلّل من الشغف بمباراة الموسم، لكن الساعات الأخيرة كشفت عن اهتمام إعلامي كبير بلقاء برشلونة وريال مدريد.

وستشهد مباراة برشلونة وريال مدريد تغطية خاصة عبر beIN SPORTS والتي ستجري في السادسة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وقد تكون هذه المباراة الأخيرة لمدرب ريال لوبيتيغي بسبب النتائج السيئة للفريق.

وقال رونالدو بحسب ما نقلت صحيفة آس الإسبانية: "لدي الكثير من الاحترام لنادي برشلونة، لكن ريال مدريد في قلبي، لذلك آمل أن يكون ريال مدريد سعيداً في مباراة الليلة".



وخرج رونالدو من ريال مدريد منذ أشهر في صفقة وصلت قيمتها لقرابة 100 مليون يورو، إذ تمّ تصنيف خروجه بغير الودي بحجة وجود مشاكل مع بيريز رئيس النادي.

ويملك برشلونة 18 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بينما يملك ريال مدريد 14 نقطة فقط.

وتوّج رونالدو بجميع الألقاب الممكنة مع ريال مدريد وأسهم بشكل كبير في فوز فريقه السابق بلقب دوري أبطال أوروبا بالمواسم الثلاثة الماضية.