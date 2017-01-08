رونالدو (الظاهرة): "زيدان حفز جميع اللاعبين"

وتواجد رونالدو نزاريو إلى جانب أساطير من ريال مدريد سبق وفازوا بالكرة الذهبية وذلك بمناسبة تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكرته الذهبية الرابعة أمام جمهور الميرنغي قبل لقاء غرناطة.

وقال لاعب ريال مدريد سابقاً: "إنه لشرف كبير أن أشارك في احتفالية رونالدو، إنها لحظة خاصة جداً له، الآن لديه طموح للفوز بالكرة الخامسة".

وفيما يتعلق بالانتصار المؤزر للملكي على غرناطة (5-0) قال رونالدو: "ريال مدريد ظهر بشكل مذهل للغاية، أمّن دفاعه بشكل ممتاز وضغط بشكل جيد على المنافس، فريق متكامل للغاية".

الأسطورة البرازيلية أكد أن فريقه السابق يقاتل من أجل كل مباراة، وأن زيدان يدير اللاعبين بشكل جيد "لقد حفز جميع اللاعبين آمل أن يفوز بالثلاثية".