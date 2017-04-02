رونالدو البرازيلي يستذكر بدايته الملفتة ضد ديبورتيفو ألافيس

وحين يهم النادي الملكي اليوم الأحد لملاقاة ضيفه المجتهد في المرحلة 29 من الليغا، يتذكر رونالدو البرازيلي مشاركته الأولى بالقميص الأبيض في 6-10-2002 حين دخل بديلاً وسجل ثنائية من أصل 5 أهداف مقابل 2 انتهت بها المباراة.

وفي ذلك الوقت كان الظاهرة قد تغيّب عن مباريات كرة القدم لمدة 98 يوماً بسبب الإصابة، إذ كانت آخر مباراة له ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم 2002 حين سجل ثنائية وقاد بلاده للنجمة الخامسة.

واحتاج رونالدو لـ 50 ثانية فقط ليهز الشباك في أول مباراة رسمية له مع ريال قادماً من إنتر ميلان ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة 64 أعطى مدرب الميرنغي آنذاك فيسنتي دل بوسكي الإذن لدخول رونالدو، قبل أن يتلقى الأخير في أقل من دقيقة كرة عرضية من مواطنه روبيرتو كارلوس، فسيطر عليها ببراعة على صدره وسددها بقوة معلناً افتتاح بنك أهدافك مع الملكي، ثم أضاف الثاني ببراعة لا تقل عن الأول.

وهذه هي الزيارة رقم 12 لألافيس إلى السانتياغو برنابيو في الدوري منتصراً مرة واحدة فقط في آخر 11 (خسر 10).