روميرو يخلف راموس في تدريب ملقا

وذكر النادي الذي يحتل المركز 11 في ترتيب دوري الدرجة الأولى، أن روميرو (40 عاما) "سيكون بشكل نهائي مدرب الفريق الأول".

وأوضح أن روميرو كان جزءاً من فريقه التدريبي منذ ثلاثة أعوام، وقاده في ثلاث مباريات خلال موسم 2015-2016 بسبب إيقاف المدرب السابق خافي غارسيا، والتي انتهت بفوزين وتعادل.

ودافع روميرو عن ألوان ملقا كلاعب خلال ستة مواسم بين 2001 و2007، وأحرز معه كأس انترتوتو عام 2002، وهي مسابقة قارية أُلغيت عام 2008، وكانت تجمع أفضل الأندية غير المتأهلة إلى البطولتين الأساسيتين في أوروبا (دوري الأبطال وكأس الاتحاد التي تعرف حالياً بالدوري الأوروبي).