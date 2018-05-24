رودري أول تعاقدات أتلتيكو الصيفية



وأوضح أتلتيكو في بيان "توصل نادينا لاتفاق مع فياريال بشأن انتقال رودري المنتمي لمدريد وذلك بدءً من الأول من يوليو/تموز ولمدة خمسة مواسم مقبلة.

وبدأ رودري مسيرته الدولية خلال تعادل إسبانيا 1-1 مع ألمانيا في لقاء ودي يوم 23 مارس/أذار الماضي ولم ينضم لتشكيلة المدرب يولن لوبيتيغي النهائية في كأس العالم لكنه يبقى ضمن سبعة أسماء احتياطية.

ونشأ رودري في أكاديمية أتلتيكو لكنه أكمل تعليمه الكروي في فياريال وخاض أول مباراة معه في 2016.

وشارك في 37 مباراة من إجمالي 38 لفياريال في الموسم المنقضي من الدوري الذي أنهاه فريقه في المركز الخامس.

