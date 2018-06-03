"روبي" مدرباً جديداً لإسبانيول

وكتب إسبانيول في بيان: "وقع المدير الفني الكاتالوني الذي قاد هذا الموسم فريق هويسكا إلى الدرجة الأولى، على عقد لمدة موسمين".

وتكمن مهمة المدرب الجديد العائد إلى النادي الذي أشرف فيه سابقاً على الفريق الاحتياطي في العقد الأول من القرن الحالي، في تحقيق قسم مهم من المشروع الطموح للمالك الصيني.

ويأمل إسبانيول حسب ما جاء في البيان بأن يساهم روبي (48 عاماً) في "تعزيز وتطوير الفريق في إطار المشروع الجديد".

وأشرف روبي سابقاً في دوري الدرجة الثانية على جيرونا (2012-2013) وبلد الوليد (2014-2015)، ثم في الدرجة الأولى على ليفانتي (2015-2016) وسبورتينغ خيخون (2017)، ومرّ أيضاً عبر الإطار الفني لبرشلونة (2013-2014).

ويعدّ إسبانيول القطب الثاني في عاصمة مقاطعة كاتالونيا، لكنه لم يستطع الخروج من ظل برشلونة المهيمن مع ريال مدريد على البطولات المحلية.

وفي 2016، اشترت مجموعة راستار المشهورة بصناعة اللعب وألعاب الإنترنت، نادي إسبانيول، واستثمرت فيه حسب الصحافة الإسبانية نحو 150 مليون يورو بهدف وضعه في مصاف الأندية الأوروبية الكبيرة حتى 2019.

وأنهى إسبانيول بقيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس الذي أقيل في نيسان/أبريل، الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر المخيب بالنسبة لإدارة النادي.