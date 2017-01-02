روبن يشرح أسباب إرغامه على الرحيل من ريال مدريد

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن روبين انتقاداته لرئيس ريال مدريد بيريز، الذي اتهمه نجم المنتخب الهولندي بالتسبب في رحيله.

وذكرت الصحيفة أنّ روبين لم يكن يرغب في الرحيل، ولكن ريال مدريد كان يهدف إلى عقد صفقات استثمارية ناجحة وتلمس في بيع اللاعب وجود صفقة مربحة.

ولعب روبين ضمن صفوف ريال مدريد طوال موسمين وقدم خلالهما أداءً متميزاً، رغم الإصابات المتعاقبة، التي حرمته من المشاركة لوقت أطول في المباريات.

وتحدث روبين عن رحيله عن ريال مدريد، قائلاً: "لقد كان صيفاً غريباً، شهد عودة فلورينتينو بيريز مرة أخرى كرئيس، ومن ثم بدأت الصفقات الجديدة،

كريستيانو رونالدو وكاكا وبنزيمة وتشابي ألونسو، الذين كلفوا خزانة النادي أموالاً طائلة".

وأوضح اللاعب الهولندي أنّه كان يتمتع بلياقة عالية في ذلك الموسم، ولكن رحيله كان مفيدا أكثر للنادي من الناحية الاقتصادية.

وأضاف روبين، قائلاً: "لقد قالوا لي ولفريق العمل الخاص بي أنّ النادي قد يستعيد بعض الأموال في حال قام ببيعي، ولكنني لم أكن أرغب في الرحيل،

خضت فترة الإعداد الأفضل في مسيرتي ولكن لم أحظ بفرصة التدليل على ذلك".

ورحل روبين عن ريال مدريد عام 2009 وسجل في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ ستة أهداف وصنع ستة أخرين.