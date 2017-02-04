رسمياً: الأحوال الجوية تؤجل لقاء سلتا فيغو مع ريال مدريد

وكانت الكثير من التقارير قد تحدثت عن احتمال تأجيل اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية إلا أنّ رابطة الدوري الإسباني لم تتخذ القرار إلا في وقت متأخر من مساء السبت.

وأشارت “LA LIGA” في موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أنّ التقرير القادم من سلتا فيغو يؤكد عدم سلامة الملعب بالنسبة للجماهير واللاعبين وبقية الحضور مما يعني تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

وسيتم التشاور مع الأطراف المعنية جميعها لتحديد موعد جديد للقاء.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة علماً أنّ الأول يملك مباراتين أقل حالياً.