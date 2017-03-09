راكيتيتش يمدد تعاقده مع برشلونة حتى 2021

وكان راكيتيتش (28 عامًا) في التشكيلة الأساسية للفريق الذي صنع "المعجزة" الأربعاء وعوض خسارته ذهابًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 بالفوز عليه إياباً 6-1 في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الكاتالوني الذي أصبح أول فريق يعوض تخلفه بفارق أربعة أهداف ذهاباً في تاريخ المسابقة القارية، في بيان "بإمكان برشلونة الإعلان عن توصله لاتفاق مع إيفان راكيتيتش لتمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

وتابع: "حدد البند الجزائي للسماح برحيله بمبلغ 125 مليون يورو".

وتوج راكيتيتش بثمانية ألقاب مع برشلونة منذ انضمامه إليه عام 2014 من النادي الأندلسي إشبيلية، وهو سجل 23 هدفاً في 145 مباراة، احدها في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015 حين افتتح التسجيل لفريقه ضد يوفنتوس الإيطالي (3-1).