اعتبر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الاثنين أن الفرنسي زين الدين زيدان هو "المدرب الأفضل في العالم"، وذلك غداة إحراز النادي الملكي لقبه الثالث والثلاثين في الدوري الإسباني.

وقال بيريز في الاحتفال التقليدي الذي أقيم اليوم في مقر البلدية بالعاصمة الإسبانية "شكراً زيزو على كل ما أعطيتنا إياه وما تواصل تقديمه لنا. كل هذا كان عملاً رائعاً بالفعل".

أضاف "كنت أفضل لاعب في العالم والآن وبكل بساطة أنت المدرب الأفضل. قمت مع مساعديك بعمل فعال وكتبت صفحة جديدة في تاريخ النادي. سجل ريال مدريد في كل مباراة خاضها في المراحل الثماني والثلاثين من الموسم، وهذا يظهر بوضوح فلسفة الفريق".

وتجمع علاقة مقربة بين زيدان وبيريز الذي تولى رئاسة النادي الملكي مرة أولى بين 2000 و2006 ثم عاد في 2009. وساهم بيريز في قدوم زيدان كلاعب إلى ريال في 2001 من يوفنتوس الإيطالي، وعهد إليه بمنصب المدرب في كانون الثاني/يناير 2016، بعدما كان قد عين مدرباً مساعداً في 2014.

وقال بيريز أن لديه أملا كبيراً في احتفاظ النادي بلقبه في دوري أبطال أوروبا، عندما يخوض ويوفنتوس المباراة النهائية في الثالث من حزيران/يونيو في العاصمة الويلزية كارديف، ليجمع النادي لقبي الليغا ودوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1958.

أضاف "نحلم بالعودة إلى ساحة ثيبيليس في 4 حزيران/يونيو. وأعرف جيداً أن اللاعبين والجهاز الفني سيقدمون كل ما في وسعهم لإحرز لقبنا الأوروبي الثاني عشر في دوري الأبطال".