رئيس برشلونة يقفل الباب أمام عودة نيمار

وقال بارتوميو في حديث لإذاعة "راديو كاتالونيا"، إن "عودة نيمار غير متوقعة"، مؤكداً عدم وجود تواصل مع معسكر اللاعب البرازيلي.

وانتقل الدولي البرازيلي نيمار (26 عاماً) في صيف 2017 إلى الفريق الفرنسي، لقاء مبلغ بلغ 222 مليون يورو، هو عبارة عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.

وقال بارتوميو "لم أتلق أي اتصال من محيط نيمار، ولم يحصل أي اجتماع بخصوص" احتمال عودته إلى صفوف بطل إسبانيا، مضيفاً "لا نحب اللاعبين الذين يفسخون عقودهم من بوابة تسديد البند الجزائي".

وأشارت وسائل إعلام كتالونية في الأيام الماضية إلى رغبة اللاعب في العودة للفريق الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2013 و2017.

وأفادت تقارير أيضاً عن احتمال عودة نيمار إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، إلا أن وسائل إعلام في العاصمة أشارت إلى أن الفريق الملكي غير مهتم بإبرام مثل هذا التعاقد.

وأكد بارتوميو أن ناديه لا يعتزم التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وأوضح "ليست لدينا أي خطط لضم لاعبين في كانون الثاني/يناير، ما لم يبلغنا الجهاز الفني (الذي يشرف عليه إرنستو فالفيردي) بخلاف ذلك".

وجدّد بارتوميو ثقته بالمدرب الذي قاد الفريق في موسمه الأول إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين. وخلف فالفيردي لويس إنريكي بعد نهاية موسم 2016-2017، ووقع عقدا مع برشلونة لثلاثة مواسم، لكنه يتضمن بنداً يتيح له الرحيل في ختام الموسم الثاني (أي صيف 2019).

وقال رئيس النادي أن المدرب "لديه عقد يمتد للموسمين الحالي والمقبل، نحن هادئون تماماً (...) هو يقوم بعمل رائع، وكان موسمه الأول ممتازاً ونحن سعداء للغاية معه".