رئيس برشلونة السابق روسيل رهن الحبس الاحتياطي

وبررت القاضية كارمن لاميلا دياز هذا الاجراء بسبب وجود مخاطر الهرب، إخفاء أو إتلاف الأدلة وتكرار الجرم في حال الافراج عن الرئيس برشلونة السابق (2010-2014)، وذلك في قرار اعلنته المحكمة المختصة في قضايا الفساد عقب الاستماع الى روسيل.

واعتقل ساندرو روسيل (53 عاما)، واسمه الحقيقي الكسندر، الثلاثاء في برشلونة من قبل الشرطة لكونه ينتمي، بحسب القاضية، الى "منظمة اجرامية ذات بعد دولي".

واوضحت لاميلا دياز ان المنظمة كانت تقوم بـ"تبييض الأموال التي تجنيها من العمولات غير المشروعة المتأتية من بيع ريكاردو تيرا تيكسيرا (باعتباره ممثلا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم) حقوق" نقل مباريات ودية للمنتخب البرازيلي، من خلال شبكة من الشركات التي مقرها على الخصوص في أندورا.

وبحسب قرار القاضية فان ارتباط روسيل والاشخاص الستة الاخرين المشتبه بهم في هذه القضية، بهياكل أخرى يجري التحقيق معها في بلدان أخرى بسبب جرائم مماثلة "يدعو الى الاعتقاد في ان هؤلاء كانوا يمتهنون هذه الجنحة أو انها كانت المصدر الرئيسي لدخلهم".

وبحسب القضاء الاسباني فان المبلغ التي تم تحويله عبر شبكة شركات وصل الى 14.973.328 يورو بينها 8،4 لريكاردو تيكسييرا و6،6 مليون يورو لساندرو روسيل على حساب الاتحاد البرازيلي.

ويلاحق تيكسييرا الذي كان رئيسا للاتحاد البرازيلي من 1989 الى عام 2012 عندما استقال بسبب تورطه في فضائح فساد، من طرف القضاء الاميركي.

ووضع جوان بيسولي من امارة اندورا، استخدم روسيل اسمه في عمليات تبييض الاموال، رهن الحبس الاحتياطي ايضا من طرف القضاء الاسباني.

وكان روسيل، المقاول المتخصص في التسويق الرياضي، قد أشرف على عقد يربط نايكي بفريق برشلونة، قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في 2010.

واستقال من منصبه في كانون الثاني/يناير 2014، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس عام 2013. ونجح في تبييض صفحته من خلال اتفاق مع القضاء الاسباني ينص على ملاحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.

ويلاحق روسيل ايضا بتهمة الاحتيال والفساد بسبب شكوى موازية من صندوق الاستثمارات البرازيلي "ديس"، المالك السابق لـ40% من حقوق نيمار، والذي يرى انه متضرر من العملية.

وسينضم اليه في قفص الاتهام نيمار ووالده، رئيس برشلونة الحالي جوسيب بارتوميو ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيس فيليو.

وانتقل نيمار من سانتوس الى برشلونة مقابل صفقة قدرها النادي الكاتالوني بـ1ر57 مليون يورو (1ر17 مليون يورو للنادي و40 مليون لعائلة اللاعب)، لكن القضاء الاسباني قيمها بـ3ر83 مليون يورو على الاقل، بعد دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي.