دينيي يؤكد "سنقدم كل شيء من أجل الرقم القياسي"

أكد المدافع الدولي الفرنسي لوكاس دينيي في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس، أن فريقه برشلونة الإسباني "سيقدم كل شيء" في مواجهة الـ"كلاسيكو" المقررة الأحد ضد الغريم ريال مدريد، من أجل محاولة المحافظة على السجل الخالي من الهزائم في الدوري المحلي هذا الموسم.

ورغم هامشية المباراة من حيث النقاط وترتيب الفريقين بعد أن حسم برشلونة لقب الدوري وريال مدريد بطاقة تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ستكون الأنظار شاخصة الأحد إلى ملعب "كامب نو" من أجل متابعة الـ"كلاسيكو" الأهم على الإطلاق في القارة الأوروبية وربما العالم بأجمعه.

وحسم برشلونة لقبه السابع في الدوري المحلي خلال الأعوام العشرة الأخيرة دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن وفي جعبته أربع مباريات متبقية له، معززاً رقمه القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في الدوري إلى 41 امتداداً من الموسم الماضي.

وستكون الفرصة قائمة أمام برشلونة ليكون أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسماً بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديداً منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة)، فيما سيحاول ريال نفسه الحؤول دون أن يصل برشلونة إلى رقمه القياسي وذلك عندما يحل ضيفاً على النادي الكاتالوني الأحد في الـ"كلاسيكو" الأخير لهذا الموسم.

وبعد أن خسر المواجهتين الأوليين له ضد ريال هذا الموسم في ذهاب (1-3) واياب (صفر-2) الكأس السوبر الإسبانية، ثأر برشلونة بأفضل طريقة من غريمه الملكي باكتساحه على أرضه 3-صفر في المرحلة السابعة عشرة من الدوري، ويأمل على الأقل أن يتجنب الهزيمة في لقاء الأحد.

واعترف دينيي (24 عاما) أنه لم يكن يتوقع أن يعيش فريقه موسما ناجحا، أقله على الصعيد المحلي، بعد خسارة البرازيلي نيمار لصالح باريس سان جرمان الفرنسي والسقوط في مباراتي الكأس السوبر أمام ريال، مضيفا "كنت أتمنى (النجاح)، لأننا نلعب لأحد أعظم الأندية في العالم وبالتالي نطمح على الدوام باحراز أكبر عدد ممكن من الألقاب".

وواصل "هذا ما حصل معنا وهذا أجمل ما في كرة القدم".

وتطرق إلى مسألة الخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال وإذا كان إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين عوض الخيبة القارية التي مني بها فريق المدرب ارنستو فالفيردي، بالقول "هناك جانبان. كنا نأمل الذهاب أبعد في دوري الأبطال ولما لا رفع الكأس (في نهاية المطاف)". لكن هذا الأمر لم يتحقق وسنقدم كل شيء ممكن الموسم المقبل (لتحقيقه)".

وواصل "في هذه الأثناء، المشوار الذي خضناه في البطولة والكأس كان استثنائياً. وصل المدرب (أرنستو فالفيردي) وجلب معه صرامته على المستويين التكتيكي والدفاعي. نحن أكثر صلابة والنتائج تثبت ذلك. نحن لم نهزم حتى الآن في الدوري، وهذا شيء هام جداً. لقد تفوقنا للتو على سجل ريال سوسييداد الذي يعود تاريخه الى فترة طويلة مضت (38 مباراة دون هزيمة بين 1979 و1980). لقد حصل شيء (هام) هذا العام ونأمل أن يستمر".

"إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ"



واعتبر دينيي أن توجه برشلونة ليكون أول فريق ينهي موسماً من 38 مرحلة دون هزيمة في تاريخ الدوري الإسباني، يظهر "الثبات في المستوى، العمل الهائل الذي يقوم به الفريق بأكمله طيلة الموسم. إنه رقم قياسي تسعى المجموعة بأكملها لتحقيقه. إنه شيء هام جدا بالنسبة لنا وسنقدم جميعنا كل شيء من أجله".

ومن أجل أن يحقق هذا الانجاز، على برشلونة أن يمر الأحد بريال مدريد الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا وسيحاول الفوز باللقب للمرة الثالثة توالياً أيضًا والثالثة عشرة في تاريخه.

واعتبر دينيي أن المواجهة مع النادي الملكي "هي أهم مباراة في العالم، بكل بساطة. إنها إحدى المباريات الأكثر متابعة في العالم. الجميع ينتظر هذه المباراة وهذا شيء رائع. هناك خصومة بين الفريقين تعود إلى زمن طويل مضى، وبإمكانك أن تشعر بهذا الأمر على مستوى المشجعين، اللاعبين. هناك حقاً أجواء استثنائية".

وبعد أن خسر أحد أضلاعه تشافي الذي ترك "كامب نو" في 2015 وانتقل الى مغامرة قطرية مع السد، لن يبقى من الثلاثي التاريخي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية الموسم الحالي بعد قرار أندريس إنييستا بالرحيل أيضاً في نهاية الموسم.

وتحدث دينيي عن إنييستا الذي يخوض لقاء الـ"كلاسيكو" الأخير له، قائلاً "إنه لفخر أن ألعب بجانب لاعب مثله. بالنسبة لي، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. إنه حقاً مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب. أحترمه إلى أقصى درجة...".

وعن طموحه مع المنتخب الفرنسي المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل، أكد دينيي "هدفي الذي لم أخفيه يوماً، هو دائماً أن أكون في التشكيلة والمشاركة في كأس العالم القادمة. بعدها، أن ألعب (أساسياً) أو لا، فهذا الأمر يعتمد على المدرب (ديدييه ديشان). أنا أحترم خياراته. لكن من المؤكد أني عندما أبدأ في بطولة ما، أرغب جداً باللعب".







