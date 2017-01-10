ديميكيليس وإسبانيول ينفصلان بالتراضي

وقال إسبانيول في بيان "مارتن ديميكيليس وإسبانيول توصلا إلى اتفاق بفسخ العقد الذي يربط المدافع الأرجنتيني بالنادي".

وكان ديميكيليس (36 عاما) المدافع السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وقع عقدا لمدة عام في آب/أغسطس مع إسبانيول، بيد أنه لم يلعب سوى مباراتين فقط في الدوري حتى الآن.

ولم يشارك المدافع مع الفريق منذ تشرين الأول/أكتوبر.