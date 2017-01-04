ديشان مندهش من قدرات زيدان التدريبية

وأعرب ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن دهشته من قدرة زيدان، زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، على قيادة ريال مدريد.

وقال ديشان: "لقد تولى ريال مدريد وهو في ظرف صعب، إنه يدير فريق كبير للغاية، النتائج توضح كل شيء، إنه يقود فريقه بشكل جيد جداً، كان يمكنه البدء في أي مكان آخر، ولكن ريال مدريد هو بيته، إنه يعمل بهدوء".

وأشار ديشان إلى أنه لا يزال يتمتع بعلاقة متميزة مع زيدان وأنه سعيد بالنجاحات، التي يحققها صديقه، وأضاف قائلاً: "عندما نتقابل نسعد بالتحدث سوياً، بكل صدق أنا سعيد للغاية من أجله وللنجاحات، التي يحققها، وأعرف أنه يبادلني نفس الشعور".

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً في الكرة الفرنسية 30 لاعباً، من بينهم بول بوغبا وماريو بالوتيلي وايدنسون كافاني وكريم بنزيمه.

ومن الملفت للنظر في القائمة، التي أعدتها "ليكيب"، أن وكيل اللاعبين مينو رايولا يحتل المركز الـ 11 ، فيما احتل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان المركز 21.

-يعود تاريخ صورة ديشان مع زميله زيدان إلى 23 آذار/ مارس من عام 1999 وذلك عندما كان يتحضّر بطل العالم آنذاك في مركز التدريبات الوطني كلير فونتين لمباراة أوكرانيا في تصفيات يورو 2000 التي توج بلقبها الديوك لاحقاً، كما نال زيدان جائزة أفضل لاعب فيها.