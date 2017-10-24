ديبورتيفو لا كورونيا يقيل مدربه

وأصدر ديبورتيفو لا كورونيا بيانا جاء فيه "قرر مجلس إدارة نادي ديبورتيفو فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب بيبي ميل".

وسيشرف على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم مدرب الفريق الرديف كريستوبال بارالو علماً بأن الأخير لعب في صفوف برشلونة أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، ثم مع باريس سان جيرمان الفرنسي (2001-2003).

وكان ميل نجح في إبقاء ديبورتيفو في مصاف أندية الدرجة الأولى بعد أن استلم منصبه في 28 شباط/فبراير 2017، لكن الفريق حقق نتائج متواضعة منذ بداية الموسم الحالي حيث لم يفز سوى في مباراتين من أصل 9.

وبات ميل رابع مدرب يقال من منصبه هذا الموسم بعد لويس زوبيلديا (ألافيس)، فران إسكريبا (فياريال) ومانويل ماركيز (لاس بالماس).

وستكون المباراة الرسمية للمدرب الجديد في مواجهة لاس بالماس في دور الـ16 من مسابقة كأس إسبانيا.