الدوري الإسباني
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ديبورتيفو لا كورونيا يحقق فوزاً ثميناً على ملقا

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حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزاً مصيريًا من أجل صراع البقاء في دوري الأضواء، وجاء على حساب ضيفه ملقا 2-صفر السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ديبورتيفو لا كورونيا بفوزه على ملقا إلى خوسيه لويس سان مارتن ماتو وبدرو موسكويرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 47 و67 على التوالي.

ورفع ديبورتيفو لا كورونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً وبفارق 9 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد ملقا عند 33 في المركز الرابع عشر بعد تلقيه هزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم.
 
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