ديبورتيفو لاكورونيا يتعادل في الوقت القاتل مع ريال بيتيس
انتزع ديبورتيفو لاكورونيا تعادلا في الوقت القاتل 1-1 من ضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وارتفع رصيد لاكورونيا إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق أربع نقاط خلف بيتيس، صاحب المركز الرابع عشر.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، بادر كريستيانو بيتشيني بالتسجيل لمصلحة بيتيس في الدقيقة 70، قبل أن يدرك سيلسو بورغيس التعادل للاكورونيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.