خيخون يحافظ على فرصة البقاء في الدوري الإسباني

واستعاد خيخون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات السبع السابقة التي خاضها بالبطولة وعزّز الفريق فرصه في البقاء بدوري الدرجة

الأولى حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط خلف ليغانيس فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الرابعة له مقابل تعادل واحد في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كارلوس كارمونا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 67.