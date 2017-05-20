خيخون يتعادل مع ضيفه ريال بيتيس

وسجل لأصحاب الأرض البرازيلي دوغلاس (7) والتشيلي كارلوس كارمورا (79). وللضيوف روبن كاسترو (22 و59).

وقاد فلوران اندوني فريقه دبيورتيفو لاكورونا للفوز على لاس بالماس 3-0، وسجل اندوني ثنائية (4 و27) وأضاف زميله كارليس خيل الهدف الثالث (39).

ويحتل لاكورونا المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة بينما يحتل لاس بالماس المركز 14 برصيد 39 نقطة.

وتعادل اليوم أيضاً ليغانيس السابع عشر مع ألافيس التاسع 1-1.

ويلتقي الأحد أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا مع فياريال، وسلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وبرشلونة مع ايبار، وملقا مع ريال مدريد.

وستكفي نقطة التعادل ريال المتصدر برصيد 90 نقطة لضمان لقب الليغا، فيما يتعين على برشلونة، الوصيف برصيد 87 نقطة وحامل لقب الموسم الماضي، التغلب على ايبار وانتظار مفاجأة تتمثل بفوز ملقة على ريال، كي يتعادل مع الأخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ولدى ريال مدريد فرصة تحقيق ثنائية نادرة هذا الموسم هي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958.

ويلتقي ريال يوفنتوس الايطالي في نهائي دوري الأبطال بمدينة كارديف الويلزية في الثالث من حزيران/يونيو، وهو حقق في الفترة الأخيرة خمسة انتصارات على التوالي آخرها الأربعاء على مضيفه سلتا فيغو 4-1 في مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فيبحث بدوره عن ثنائية أخرى، اذ بلغ نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي ألافيس في النهائي في 27 أيار/مايو الحالي.