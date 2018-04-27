خسارة جديدة لإشبيلية

وسجل روجر مارتي هدف السبق لليفانتي في وقت مبكر (11) اثر تمريرة من خوسيه لويس موراليس قبل أن يعادل كارلوس فرنانديز (16) لإشبيلية بتسديدة من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني، منح موراليس النقاط الثلاث لصاحب الأرض بتسجيله هدف الفوز بعد أن استثمر تمريرة متقنة من خوسيه كامبانيا (74)

ومنذ المرحلة الـ 27، لم يحقق إشبيلية أي فوز حيث اكتفى بالتعادل في أربع مباريات، وخسر في مثلها فتوقف رصيده عند 48 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الثامن من قبل جيرونا (47 نقطة) الذي يحل ضيفا الأحد على خيتافي السابع (48 نقطة).

في المقابل، صعد ليفانتي مؤقتا درجتين إلى الأعلى وصار في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة وابتعد قليلا بشكل مؤقت عن دائرة الهبوط.

