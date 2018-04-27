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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

خسارة جديدة لإشبيلية

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واصل إشبيلية نتائجه المخيبة ومني الجمعة بخسارة جديدة أمام مضيفه ليفانتي 1-2 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

 

وسجل روجر مارتي هدف السبق لليفانتي في وقت مبكر (11) اثر تمريرة من خوسيه لويس موراليس قبل أن يعادل كارلوس فرنانديز (16) لإشبيلية بتسديدة من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني، منح موراليس النقاط الثلاث لصاحب الأرض بتسجيله هدف الفوز بعد أن استثمر تمريرة متقنة من خوسيه كامبانيا (74)  

ومنذ المرحلة الـ 27، لم يحقق إشبيلية أي فوز حيث اكتفى بالتعادل في أربع مباريات، وخسر في مثلها فتوقف رصيده عند 48 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الثامن من قبل جيرونا (47 نقطة) الذي يحل ضيفا الأحد على خيتافي السابع (48 نقطة).

في المقابل، صعد ليفانتي مؤقتا درجتين إلى الأعلى وصار في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة وابتعد قليلا بشكل مؤقت عن دائرة الهبوط.
 

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