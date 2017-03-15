خروج إشبيلية قلص حظوظ سامباولي في تدريب برشلونة

وذكرت تقارير أن الأرجنتيني من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة وكذلك فالفيردي مدرب بيلباو ورونالد كومان مدرب إيفرتون وأونزوي المدرب المساعد الحالي للويس إنريكي.

ويمثل سامباولي الخيار الأكثر شعبية بين الجماهير نظراً للأداء الممتع الذي يقدمه إشبيلية تحت قيادته ولكن يبدو أن حظوظه تراجعت بعد النتائج الأخيرة.

وجاءت الهزيمة 2-0 أمام ليستر سيتي أمس الثلاثاء عقب التعادل المخيب 1-1 مع ليغانيس وألافيس ليتسع الفارق الذي يفصل إشبيلية عن برشلونة وريال مدريد وبدا وكأنه فقد طاقته.

وذكرت محطة راديو كتالونيا الاذاعية وصحيفة ماركا الإسبانية اليومية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة برشلونة استبعد سامباولي من المرشحين لتدريب الفريق نظراً لعدم وجود صلة تربطه بالنادي وهو أحد الأسباب التي يرى البعض أنها جعلت من جيرارد مارتينو خياراً غير موفق في 2013.

وذكرت تقارير أن فالفيردي، مهاجم برشلونة السابق الذي حقق نجاحاً مع بيلباو في أربع سنوات، هو الخيار الأول بالنسبة لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته بسبب صلته بالنادي ومعرفته بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ولعب فالفيردي مهاجماً في برشلونة لمدة عامين تحت قيادة الراحل يوهان كرويف وترددت تقارير بشأن توليه المنصب عندما اضطر تيتو فيلانوفا لترك منصبه كمدرب بعدما شخص الأطباء اصابته بالسرطان في 2013 ولكنه كان قد التزم بعقد مع بيلباو.

ويعرف عن فالفيردي قدرته على إدارة الفريق والتعامل مع النجوم.

وقال إياغو هيريرين حارس بيلباو السابق الشهر الماضي "سيناسب إرنستو فالفيردي برشلونة بصورة مثالية نظراً لأسلوب لعبه وفلسفته."

وأضاف "أفكاره واضحة للغاية وشخصيته قوية. تمكن من إسعاد اللاعبين الأساسيين والبدلاء.. وهو أصعب شيء في كرة القدم".

وربطت تقارير كومان، الذي منحت الركلة الحرة التي سددها في استاد ويمبلي برشلونة أول لقب في كأس أوروبا 1992، بالانتقال للفريق الكاتالوني بسبب صلاته القوية بالنادي ونجاح هولنديين آخرين مع برشلونة مثل كرويف ولويس فان غال وفرانك ريكارد.

(بالتأكيد يلعب أونزوي أدواراً أكثر من المناطة به بسبب شخصيته وخبرته الطويلة كحارس مرمى).

بينما يمثل أونزوي خيار الاستمرار على نهج لويس إنريكي. وانتقل الحارس الاحتياطي السابق لبرشلونة مع لويس إنريكي لتدريب الفريق الكاتالوني قادماً من سيلتا فيغو في 2014 وكان يوجه تعليمات للاعبين في الكرات الثابتة.

وذكرت صحيفة سبورت التي تتخذ من برشلونة مقراً لها في صفحتها الأولى اليوم الأربعاء أن أونزوي يبدو خياراً مُغرياً لتولي المنصب بالنسبة لمجلس الإدارة نظراً لشعبيته بين اللاعبين.