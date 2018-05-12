خبر سعيد لجماهير ريال مدريد وشائعات عن خروج بيل

وجاء اسم إيسكو في قائمة ريال مدريد المعلنة السبت والتي دعيت لخوض لقاء سلتا فيغو في المرحلة 37 من الدوري الإسباني الليلة.

وعاد إيسكو للمشاركة مع ريال مدريد لأول مرة منذ خروجه بسبب الإصابة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 25 الشهر الفائت.

وضمّت التشكيلة الويلزي غاريث بيل في ظلّ الحديث عن اقتراب رحيله عن الفريق الملكي هذا الصيف وخوضه آخر مبارياته على أرض سانتياغو برنابيو هذا الموسم.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصيب أمام برشلونة الأسبوع الفائت وكذلك غاب اسم كارفاخال الذي يتعافى من الإصابة أيضاً.

وينتظر ريال مدريد مباراة مهمة أمام ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في السادس والعشرين من الشهر الجاري.