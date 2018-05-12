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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

خبر سعيد لجماهير ريال مدريد وشائعات عن خروج بيل

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زفّ ريال مدريد خبراً سعيداً لجماهيره بإعلان عودة إيسكو إلى قائمته بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.

Reuters

وجاء اسم إيسكو في قائمة ريال مدريد المعلنة السبت والتي دعيت لخوض لقاء سلتا فيغو في المرحلة 37 من الدوري الإسباني الليلة.

وعاد إيسكو للمشاركة مع ريال مدريد لأول مرة منذ خروجه بسبب الإصابة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 25 الشهر الفائت.

وضمّت التشكيلة الويلزي غاريث بيل في ظلّ الحديث عن اقتراب رحيله عن الفريق الملكي هذا الصيف وخوضه آخر مبارياته على أرض سانتياغو برنابيو هذا الموسم.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصيب أمام برشلونة الأسبوع الفائت وكذلك غاب اسم كارفاخال الذي يتعافى من الإصابة أيضاً.

وينتظر ريال مدريد مباراة مهمة أمام ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ريال مدريد إيسكو غاريث بيل
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