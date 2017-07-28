حمى الـ"كلاسيكو" تجتاح ميامي

صحيح أن حوالي أربعة أسابيع تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني وأن الفرق الأوروبية لا تزال في بداية تحضيراتها لما ينتظرها من استحقاقات، إلا أن فكرة تواجد العملاقين الإسبانيين على الأراضي الأميركية وخوضهما أول "كلاسيكو" بينهما خارج بلادهما منذ 35 عاماً والأول على الإطلاق في الولايات المتحدة، دفع الجمهور المحلي إلى التهافت على التذاكر التي وصلت أسعارها إلى 900 دولار.

ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيراً ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي لم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزة في أوروبا، و2017 حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذه العملاقين وحتى إن كانت ودية.

وتحولت المواجهة بين ريال وبرشلونة في ميامي التي تعتبر من أكثر المدن الأميركية عشقاً لكرة القدم في بلد تحتل فيه اللعبة الشعبية الأولى في العالم مكانة "متواضعة" مقارنة مع الرياضات الأخرى، إلى حدث يشغل المحليين وضمن لكأس الأبطال الدولية وجودها في هذه المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي جنوب ولاية فلوريدا لسنوات طويلة قادمة.

وجندت شبكة "أي أس بي أن" الرياضية طاقماً من 25 مراسلاً لتغطية هذه المواجهة من كافة جوانبها، وحتى أن برنامجها اليومي الشهير "دايلي سبورتس سنتر" سيبث مباشرة من ميامي، ما يؤكد على الأهمية الإعلامية الكبرى لمواجهة من هذا النوع حتى وإن كانت ودية.

ومن المؤكد أن توقيت هذه المواجهة ساعد كثيراً في تسليط الضوء عليها، لأن البطولات المحلية الكبرى في رياضات كرة القدم الأميركية وكرة السلة والهوكي قد اختتمت منذ فترة.

ولن ينحصر الحضور في مواجهة السبت بالجمهور المحلي، بل سيتوافد مشجعون من المكسيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا وهندوراس إلى ميامي من أجل مشاهدة نجوم العملاقين الإسبانيين يتنافسون على ملعب "هارد روك ستاديوم" الخاص بفريق ميامي دولفنز المنافس في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.

ومن أجل إدخال الجمهور في أجواء مواجهة السبت، أقام المنظمون الجمعة مباراة استعراضية في حديقة "بايفرونت بارك" وسط ميامي جمعت نجوماً سابقين من الفريقين مثل الهولندي باتريك كلايفرت وفرناندو هييرو وكارس بويول.

وبالنسبة للذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على تذكرة لمباراة السبت، لن يعودوا خائبين من ميامي إذا بإمكانهم متابعة مجرياتها على شاشات ضخمة وسيحظون بفرصة الاستمتاع بالأجواء الموسيقية الترفيهية التي تسبق المباراة.

وحتى أن شركات السفر قدمت عروضاً خاصة أطلقت عليها "حزمة الكلاسيكو" التي تتضمن تذاكر المباراة والإقامة في الفنادق الشاطئية الفاخرة، ابتداء من 750 دولاراً لليلة الواحدة.



هل تكون المباراة الأخيرة لنيمار؟



وبطبيعة الحال، فإن كلا الجانبين في منتصف استعداداتهما للموسم المقبل، وهما تنقلا خلال الأسبوعين الأخيرين عبر الولايات المتحدة بصحبة فرق مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنكليزية إضافة إلى يوفنتوس وروما الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم مكانة الفرق الأخرى المشاركة في كأس الأبطال الدولية بنسختها الأميركية (تقام أيضاً في الصين وسنغافورة)، فإن مواجهة الـ"كلاسيكو" هي دون شك الأهم على الإطلاق بالنسبة للجماهير المحلية بسبب الخصومة التاريخية بين الفريقين وتاريخيهما العريق والنجوم الكبار في صفوفهما.

وتأتي هذه المباراة وسط تزايد الحديث عن إمكانية رحيل البرازيلي نيمار من برشلونة الى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ورغبة ريال مدريد بالحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

كما تشكل المباراة فرصة لمدرب برشلونة الجديد أرنستو فالفيردي الذي خلف لويس أنريكي بعد انتهاء الموسم، لقول كلمته أمام نظيره الفرنسي زين الدين زيدان القادم من موسم مثالي بعدما قاد النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، والى لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وكان فالفيردي يتمنى أن تكون تحضيراته لموسمه الأول مع النادي الكاتالوني خالية من الجدل المترافق مع ملف نيمار، وأن يخوض مباراة السبت بأجواء أفضل، لاسيما بعد الأخبار التي نقلتها "أي أس بي أن" الخميس عن مصدر كشف بأن النجم البرازيلي لن يعود مع الفريق إلى كاتالونيا بعد مباراة الـ"كلاسيكو".

وكشف المصدر للشبكة الأميركية أن نيمار سيسافر بعد المباراة إلى الصين من أجل حملة اعلانية ترويجية خاصة ببرشلونة وشركة نايكي للمستلزمات الرياضية، ومن ثم سيلتحق بالمعسكر التدريبي لباريس سان جيرمان، لكن الإعلان الرسمي لن يصدر قبل انتهاء زيارته إلى الصين.

وإذا كانت معلومات هذا المصدر صحيحة، فهذا الأمر يعني بأن نيمار لن يكون بصحبة برشلونة عندما يبدأ موسمه رسمياً ضد ريال بالذات حين يلتقيان في 13 الشهر المقبل على ملعب "كامب نو" في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية، ثم في 16 منه إياباً على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويبدأ ريال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 آب/اغسطس المقبل، فيما يستهل برشلونة مشواره على أرضه ضد ريال بيتيس.